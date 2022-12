„Hallelujah“: Ein religiöser Sex-Song

„Hallelujah“ funktioniert gut als Schlüssel für dieses rastlose Leben. An der zu Tode gespielten und immer wieder zum Leben erweckten Hymne arbeitete Cohen über 7 Jahre und es gibt Hunderte verworfene und später doch noch verwendete alternative Strophen. Dazu wird auch in der Doku wieder der großartige Schmäh vom Treffen Cohens mit Bob Dylan in einem Pariser Café erzählt. Legendenmeister Dylans Antwort auf die mühevolle Gedicht-Arbeit und Cohens Frage, wie lang er denn für den Song „I and I“ gebraucht hätte: 15 Minuten.Leonard Cohen dagegen hat es sich nie einfach gemacht. Über seine lebenslange spirituelle Suche erzählt er in Archivmaterial, von seinen jüdischen Wurzeln über die Aufenthalte auf der griechischen Insel Hydra bis hin zur tiefen Meditation, die ihn im gesetzten Alter für mehrere Jahre ins Zen-Kloster führte. Auch langjährige Weggefährten berichten über die Zweifel des Meisters und einige Epigonen wie Amanda Palmer oder hierzulande unbekanntere Singer-Songwriter verleihen ihrer Bewunderung Ausdruck.Auch um die unzähligen Hallelujah-Cover-Versionen, wie die von John Cale oder Jeff Buckley bis hin zum „Shrek“-Soundtrack, geht es im Film. Sie machten das erotisch-religiöse Lied für die Ewigkeit erst wirklich berühmt, nachdem Columbia Records das Album in den USA überhaupt nicht herausgebracht hatte.Letztendlich ist „Hallelujah: Leonard Cohen, a Journey, a Song“ zwar „nur“ eine Cohen-Hagiographie – anders als das ungewöhnliche, emotionale Doppelporträt „Marianne & Leonard: Words of Love“ von 2019 über die große Liebe des Ladies’ Man – aber eine durchaus sympathische. Ein Musikfilm wie der späte, humorvolle Cohen selbst, wenn er mit dunkler Stimme und auf Knien noch einmal seine zeitlose Hymne singt.„Hallelujah: Leonard Cohen, a Journey, a Song“ von Daniel Geller und Dayna Goldfine – Ab sofort im Filmclub Bozen