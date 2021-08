Lieber Ärztin als Kinostar

In den 1950er und 1960er Jahren war Marianne Koch ein Leinwandstar und stand mit Clint Eastwood vor der Kamera. Doch für die Medizin verließ sie Hollywood. Als Ärztin, Moderatorin und Autorin setzte sie ihre Karriere in der Heimat fort. Heute wird Marianne Koch 90 – und sie verrät, was sie auch in diesem Alter noch so staunenswert fit hält.