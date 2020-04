Wie ein echter Spaziergang

Stellen Sie sich vor, Sie sitzen zu Hause , starten Ihren Computer und auf einmal stehen sie mitten im Bauernmuseum von Sarnthein oder in der Kirche von St. Pauls. Die besondere Technik, die Thomas und Norbert Gasser von der Firma visim anwenden, machen diesen virtuellen Rundgang möglich.homas Gasser: Im Gegensatz zu bisherigen 360° Foto-Touren, kann man bei unserem 3D-Scan/3D-Rundgang jeden Winkel eines Raumes Schritt für Schritt erkunden. Dies ermöglicht unser 3D-Scanner, welcher über 6 HDR-Kameras und 3 Infrarot-3D-Sensoren, die gerade, sowie nach oben und nach unten ausgerichtet sind, verfügt. Bei einem 3D-Scan dreht sich die Kamera so, dass ein Panoramabild mit einem Rundumblick entsteht. Für die Erstellung einer 3D-Tour wird ein Raum von mehreren Kamera-Standpunkten aufgenommen, die dabei entstandenen Aufnahmen werden anschließend zu einem realitätsgetreuen Virtuellen 3D-Rundgang zusammengefügt, den der Nutzer aus der Ego-Perspektive selbstständig erkunden kann.T. Gasser: Es müssen viele Faktoren zusammenspielen. Angefangen vom: Wetter für die Lichtverhältnisse bei Außenaufnahmen, das Objekt muss so vorbereitet werden, dass es vorzeigbar ist, z.B. bei Immobilen, dass sie aufgeräumt sind, Deko ecc. Es dürfen keine Personen anwesend sein, die nicht im virtuellen Durchgang gezeigt werden sollen, z.B. Besucher. Aus diesem Grund arbeiten wir meist außerhalb der Öffnungszeiten, auch an Wochenenden.T. Gasser: Ja, das stimmt einher geht immer ein Erstgespräch mit den zuständigen Personen sprich Museumsleitern, Kuratoren usw. Von diesen erhalten wir dann auch die Informationen für die einzubauenden Infopunkte, die aus Text, Fotos, Videos oder Link bestehen können.STOL: Virtuelle Rundgänge durch Ausstellungen bieten derzeit fast alle Museen an. In Rom wurde im März in den Scuderie del Quirinale die große Raffaelo-Ausstellung zu seinem 500. Todestag eröffnet, die nun leider niemand besuchen kann. Seit Kurzem bieten die Veranstalter nun einen virtuellen Rundgang an. Wird das die Zukunft vieler Kulturinstitutionen auch nach Covid 19 sein?Norbert Gasser: Viele Museen Weltweit investieren aktuell in digitale Rundgänge. Sicherlich werden diese auch nach Corona eine wichtige Rolle spielen. Wir können uns sehr gut vorstellen, dass in Zukunft Besucher Lust auf ein Museum bekommen, weil sie vorher digital durchgegangen sind. Er will sich schon vor dem reellen Besuch informieren, was ihn dort erwartet. Wir gehen sogar einen Schritt weiter. Mit unseren 3D-Rundgängen schaffen wir Vernetzungen in verschiedene Richtungen. Um ein Beispiel zu nennen: Bei unserem 3D-Rundgang von der Archäologieausstellung Eppan kann der Besucher direkt zur Fundstelle hin navigieren.N. Gasser: Ja, die gibt es. Aktuell sind wir im Gespräch mit einigen kleinen und großen Museen. Unser Vorteil ist, dass wir imstande sind, 3D-Rundgänge auch in relativ kurzer Zeit zu erstellen, und somit auch auf kurzfristige Anfragen reagieren können.N. Gasser: Wir sehen das Potential sehr hoch für den Bereich Filmproduktion. Sei es für Produktionsfirmen, aber auch als virtuelles Portfolio für verschiedene Event- und Filmlocations. Die Vorteile sind, dass diese Locations für interessierte Unternehmen im Film- und Eventbereich sofort, überall auf der Welt angeschaut werden können. Zudem gibt es auch Zusatzfunktionen wie das digitale Messband, welche den besagten Unternehmen die Planung bzw. die Entscheidungsfindung erleichtern.

