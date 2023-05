Ausstellung „Balance“ des Kunstgymnasiums „Cademia“ eröffnet

Besucher bewundern die Werke der Schüler. - Foto: © Cademia

Über das Schuljahr hinweg haben die Schüler der fünften Klassen in den 3 Fachrichtungen Grafik, Design und Bildende Kunst verschiedene Arbeiten erschaffen. Dafür befassten sie sich mit Fragen wie „In welchen Bereichen des Lebens kann und sollte Gleichgewicht herrschen?“ und „Wo ist es verloren gegangen und wo ist es dringend notwendig?“Um das Thema zu unterstreichen, wählten sie die Farbe Grün, welche in den meisten Werken vorkommt. Grün steht für Freude, Natur, Fruchtbarkeit, Wachstum, Entwicklung und natürlich Gleichgewicht. So vielseitig wie diese Begriffe, sind auch die Arbeiten der Schüler geworden.Die Ausstellung ist noch bis zum 25. Mai geöffnet.