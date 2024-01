Gröden: Die schönsten Schneeskulpturen

Foto: © DIEGO MORODER

Die 6 Modelle wurden von den jeweiligen Künstlern vom 27. bis 30. Dezember in 4 Arbeitstagen in Schnee angefertigt bzw. geschnitzt.Der Schneefigurenwettbewerb ist eine große Attraktion. Bei kalten Temperaturen bleiben die überdimensionalen Skulpturen, die aus 3x3x3 Meter großen Schneeblöcken gefertigt werden, bis in den Februar erhalten.Neben Bildhauern aus Gröden haben in diesem Jahr auch Künstler aus Venetien, der Toskana und Bayern am Wettbewerb teilgenommen. Die Gewinner wurden anschließend von einer Fachjury ermittelt und kürzlich prämiert.Der erste Preis und 4000 Euro Preisgeld gingen an Davide Zeni mit der Figur „Desmunté dl bestiam“, der zweite Preis (2500 Euro) ging an Patrick Senoner mit der Figur „L setëur“ und der dritte Preis (2000 Euro) an Ivo und Damian Piazza mit der Figur „L enes da mont“.Prämiert wurden auch die Plätze 4 bis 6. Unter den insgesamt 285 abgegebenen Stimmen wurde vom Publikum ebenfalls die Skulptur „Desmunté dl bestiam“ von Davide Zeni ausgewählt und vom Tourismusverein mit einem Geschenkekorb prämiert.Die Skulpturen können jederzeit beim „Pra da Nives“ bestaunt werden.