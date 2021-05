InHarmonie: „Es ist jetzt wichtig, Kultur in echt zu erleben“

Wöchentlich stellen wir hier „harmonische“ Fragen an Südtiroler Künstler im Land (inside) oder im Ausland (outside). Im Video beschreiben sie sich selbst, in den Fragen beschreiben wir sie. Diese Woche ist die Künstlerin Elisa Alberti dran. + Von Manuel Lavoriero