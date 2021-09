Dante – Dichter von Himmel und Hölle

Leonardo, Raffael und nun Dante. Zum 700. Mal jährt sich am 14. September der Tod eines der größten Dichter der Weltliteratur. Wer sich in politisch unruhigen Zeiten auf die falsche Seite schlägt, konnte schon immer alles verlieren. Erst posthum widerfährt manchen so Geschmähten dann Gerechtigkeit. + Von Ferruccio Delle Cave