Südtiroler dichten für STOL – Teil 4

Worüber ich mich trotzdem freue

Schicken Sie Kürzesttexte von maximal 400 Anschlägen inklusive Leerzeichen oder Kürzestgedichte (ca. 5 kurze Zeilen) per E-Mail an Sprachstelle des Südtiroler Kulturinstituts ( [email protected] ). Die Texte können auch nur aus einem längeren Satz bestehen.Wichtig: Nennen Sie Ihren Vornamen, Nachnamen und Wohnort. Mitmachen können Erwachsene, Jugendliche oder auch Kinder. Kinder werden gebeten, zusätzlich zu ihrem Namen und Wohnort auch ihr Alter anzugeben. Die schönsten Beiträge erscheinen hier auf STOL.Zwischen all dem Leid, dem Verzicht und der Absurdität des Augenblicks freut mich vor allem eines. Zu sehen, zu hören, zu fühlen, was fehlt. Der Mensch dekliniert das eigene Sein und findet zur Essenz desselben. Dies ist die Stunde der ganz persönlichen Intimität.Widr vorbei a Tog in Qarantäne,hueml verdruck i a Träne.An Umormung, an Händedruck,des winschet i mer sou gern zruck.Ober erscht iatz werd mer klor,wia selbstverständlich des fir mi wor.Olls auf wos mer iatz verzichtn miassn,wer mer drnoch um sou mehr geniassn.Diese Stille und diese Ruhe, kein Stress mehr, kein ich muss noch dies oder das erledigen. Die Vögel zwitschern hören und lesen dürfen, wie die Tiere in der Natur wieder ihre Freiräume nutzen und genießen. Zeit sich zu sammeln und träumen. Ich hoffe, wir können uns und unserer Natur einen Teil davon erhalten, einsichtiger, respektvoller und demütiger werden.vergissmeinnichtvorbei an diesem tulpenmeerhand in hand mit dir werde ichmeine ersten schritte wagenvergiss die welke rose nichtdie uns einst verbandIch freue mich über die Leichtigkeit des Seins,wenn ich im Garten in der Hängematte vor michhin döse und meine 10jährige Nichte Sophie mirzuruft: „Tante was machst du gerade?“Statt MEBO-Lärm quaktIm kirschblütenweißen TeichDie Froschgemeinschaft.Wie herrlich ist es an diesen warmen, sonnigen Frühlingstagen durch den eigenen Garten zu spazieren und sich an Blumen, Düften und Farben zu erfreuen!Es ist ein Erlebnis für alle Sinne!Saubere Luft ein- und ausATMENdie Stille HÖREN, in ihr eintauchenden Körper, die Erde SPÜRENWurzelverbindung nach untenHimmelverbindung nach obenHerzverbindung online.All-eins-seinAls ich nach vielen Tagen der Quarantänewieder vor die Türe trat,und er mich anstrahlte mit seinem Weiß,sagte ich einfach nur: - Wow! –„Ich bin frei!“ ruft der Vogel.„Ich bin frei!“ ruft die Wolke.„Endlich bin ich frei!“ ruft der Himmel.Und tatsächlich, kein einziger Kondensstreifen zeigt sich dort.SonneHimmel makellos blauund Zeitviel Zeit zum GenießenDie Altstadt schläft.Der Wind tanztdurch das offene Fenster,und ein paar Noten.Allegro Andante,das Solo einer Amsel.Ein neuer Morgen.Tageshell berührt die Augenlider,Sie öffnen sich und Dein Bild erscheint wieder.Der Zeiger der Uhr berührt die Sieben,Die Welt ist hörbar, oh Vöglein ihr lieben.Am Balkon stehend mit Blick am sonnigen Hang,Du wärst ja so nah, und groß ist der Drang.Ich schließ die Augen, wir sind wieder nahIch weiß Dich geborgen, im Herz ich grad sahEin gutes Gefühl, ein Zufall geschiehtUnd wieder wird klar, dass Gott uns stets sieht.Fünf Wochen sind's nun, oh TöchterchenWir sehen uns! - Wir werden uns wiedersehn!Corona hin Corona herdie Straßen sind leerNur Vögel die zwitschernund Tiere im Meer ....warum macht uns das so leer?Zeitloses ZerwürfnisBegeisterung bei bahnbrechenden Bananen-Blaubeer-Birnenbrot-Rezepten,Freude für fadenspieliges Ficchus-Fachkundln,Hoffnung hausiert in hochachtungsvoll-hartnäckigen Heimarbeiten,Inspiration im inbrünstigen Immerkraut-Sähen,Lebensfreude liebkost latent-lodernde Liebe.Zuversicht.

