Südtirols LieblingsautorInnen stehen fest

Südtirols Lieblingsautorinnen – Belletristik für Erwachsene

in alphabetischer Reihenfolge samt Stimmen



Ahern Cecilia

3

Alexijewitsch Swetlana

1

Allende Isabel

3

Atwood Margaret

1

Austen Jane

4





B



Bachmann Ingeborg

3

Balàka Bettina

1

Berg Sibylle

2

Bernardi Rut

1

Bernardini Ilaria

1

Bingen v. Hildegard

1

Borrmann Mechtild

1

Brontë Charlotte

2

Brown Sandra

1

Brown Sharon Garlough

1





C



Cass Kiera

1

Christie Agatha

4

Colombani Laetitia

1

Cornwell Patricia

1





D



Dillard J. M. (= Jeanne Kalogridis)

1

Donnelly Jennifer

1

Duve Karen

1





E



Elvinsdotter Elisif

1





F



F Christiane (Felscherinow Christiane)

1

Falk Rita

1

Ferrante Elena

5

Fielding Joy

1

Fossum Karin

1

Franck Julia

2

Frühstück Michaela

1





G



Gablè Rebecca

1

Gavalda Anna

3

George Nina

1

Gerritsen Tess

2

Gomringer Nora

1

Gruber Lilli

1

Gruber Sabine

4





H



Haratischwili Nino

1

Haushofer Marlen

4

Heldt Dora

1

Helfer Monika

1

Hilber Maria Christina

2





I - J



Innerhofer Maridl

1





K



Keyes Marian

1

Kliem Susanne

1

Knecht Doris

1

Kofler Astrid

1

Köhler Karen

1

Kreller Susan

1

Krien Daniela

1

Kürthy v. Ildiko

1

Kuttner Sarah

1





L



Lasker-Schüler Else

1

Leky Mariana

4

Lindgren Astrid

1

Link Charlotte

4

Lorentz Iny (Schritstellerpaar)

1





M



Maraini Dacia

1

Melandri Francesca

4

Mittich Waltraud

1

Modignani Sveva Casati

1

Moyes Jojo

5

Müller Herta

2

Münzer Hanni

1





N



Nelson Maggie

1





O



Oliver Mary

1





P



Phillips Susan Elizabeth

1

Picoult Jodi

1

Piñeiro Claudia

1

Poznanski Ursula

5

Pressler Mirjam

1





Q



Quasi Rebecca

1





R



Rabinowich Julia

1

Riley Lucinda

5

Rinser Luise

1

Rose Karen

1

Rossmann Eva

1





S



Scheer Regina

1

Scheuermann Silke

1

Schmidt Kathrin

1

Schwab V. E.

1

Shafak Elif

2

Sternberg Emma

1

Stevens Chevy

1

Streeruwitz Marlene

1

Strout Elizabeth

1





T



Tartt Donna

1

Taschler Judith

2





U V



Vargas Fred

2





W



Wolf Christa

2

Wood Barbara

2





XYZ



Yoshimoto Banana

1

Zeh Juli

9





Südtirols Lieblingsautoren – Belletristik für Erwachsene

in alphabetischer Reihenfolge samt Stimmen:







A



Aitmatow Tschingis

1

Auster Paul

1





B



Barreau Nicolas

1

Beckett Simon

2

Bernemann Dirk

1

Boyle T. C.

1

Brandt Matthias

1





C



Camilleri Andrea

1

Carofiglio Gianrico

1

Coben Harlan

1

Coelho Paulo

3

Connolly John

1

Crichton Michael

1

Cronin Justin

1





D



Dickson Carr John

1

Dostojewski Fjodor Michailowitsch

4

Dragomán György

1





E



Englisch Andreas

1

Ernst Hans

1





F



Fitzek Sebastian

4

Foer Jonathan Safran

1

Follett Ken

2

Fosse Jon

1





G



Gaiman Neil

2

Geiger Arno

1

Glattauer Daniel

2

Goethe Johann Wolfgang v.

1

Gontscharow Iwan

1

Güler Salim

1

Grass Günter

1

Gwisdek Robert

1





H



Haas Wolf

2

Hackl Erich

1

Harris Robert

1

Hein Christoph

1

Herrndorf Wolfgang

1

Herzmanovsky-Orlando v. Fritz

1

Hesse Hermann

2

Hosseini Khaled

1

Houellebecq Michel

1





I J



Irving John

2

Ishiguro Kazuo

1





K



Kaser Norbert C.

1

Kästner Erich

1

Kehlmann Daniel

4

King Stephen

3

Kishon Ephraim

1

Köhlmeier Michael

1

Koppelstätter Lenz

2

Kopetzky Steffen

1

Kundera Milan

2





L



Lehane Dennis

1

Levy Marc

1





M



Mall Sepp

1

Manfredi Valerio Massimo

1

Mankell Henning

2

Mann Thomas

2

Márquez Gabriel Garcia

1

McEwan Ian

2

Menasse Robert

1

Mercier Pascal (Peter Bieri)

1

Merton Thomas

1

Meyerhoff Joachim

2

Modiano Patrick

1

Murakami Haruki

3

Musso Guillaume

1





N



Nesbø Jo

2

Nesser Håkan

1





O



Oberhollenzer Josef

1

Oberkofler Wolfgang

1

Ortheil Hanns-Josef

1





P



Poli Gabriele

1

Poschenrieder Christoph

2

Prange Peter

1

Pratchett Terry

1





Q R



Ribeiro Gil

1

Roth Gerhard

1

Rumiz Paolo

1





S



Safier David

1

Saramago José

3

Sawinkow Boris

1

Schätzing Frank

1

Schirach v. Ferdinand

2

Sebald W. G.

1

Seethaler Robert

3

Sepúlveda Luis

5

Singer Isaac Bashevis

1

Smith Wilbur

1

Sparks Nicholas

6

Stanišić Saša

1

Stolterfoht Ulf

1

Suter Martin

4





T



Thesiger Wilfred

1

Thill Hans

1

Timm Uwe

1

Tolkien J. R. R.

2

Tolstoi Leo

1





U V



Vargas Llosa Mario

1

Verdon John

1

Vojnović Goran

1





W



Wells Benedict

2

Woelk Ulrich

1

Wolf Klaus Peter

1





XYZ



Yalom Irvin D.

1

Zafón Carlos Ruiz

4

Zusak Markus

1

Zweig Stefan

1









Südtirols LieblingsautorInnen – Kinder und Jugendliteratur

geordnet nach Stimmenanzahl und Kategorien:



Kinder- und JugendbuchautorInnen aus Südtirol:



1.

Renate Rauter

41

2.

Daniela Kirchler

31

3.

Ursula Zeller

7





Kinder- und JugendbuchautorInnen aus aller Welt:



Platz 1 Autorinnen

Astrid Lindgren

31

Platz 2 Autorinnen

J. K. Rowling

17

Platz 1 Autoren

Otfried Preußler

12

Platz 3 Autorinnen

Cornelia Funke

5

Platz 2 Autoren

Michael Ende

5



Platz 3 Autoren

Andreas Steinhöfel

4

Platz 3 Autoren

Erich Kästner

4

Platz 3 Autoren

Jeff Kinney

4

Platz 3 Autoren

Rick Riordan

4

Platz 3 Autoren

Sven Nordqvist

4



Platz 4

Christine Nöstlinger

3



Christopher Paolini

3



Ingo Siegner

3



John Green

3



Platz 5

Anna Todd

2



Colleen Hoover

2



David Walliams

2



Janosch

2



Jennifer A. Armentrout

2



Julia Donaldson

2



Katja Brandis

2



Kirsten Boie

2



Linda Chapman

2



Margit Auer

2



Mary Pope Osborne

2



Sabine Ludwig

2



Susan Kreller

2



Thomas Brezina

2



Ursula Poznanski

2



Wilhelm Busch

2



Platz 6

Adam Silvera

1



Alex Gino

1



Andrea Schütze

1



Angie Thomas

1



Anita Jeram

1



Arno Strobel

1



Boris Pfeiffer

1



Brigid Kemmerer

1



C.S. Lewis

1



Carol Roth

1



Catherine Egan

1



Dagmar Geisler

1



Daniel Pennac

1



Dav Pilkey

1



Elfie Donnelly

1



Enid Blyton

1



Eric Carle

1



Erwin Moser

1



Evi Gasser

1



Gabriele Rittig

1



Gunnel Linde

1



Harald Parigger

1



Ina Brandt

1



Jana Frey

1



Jandy Nelson

1



Jason Reynolds

1



Jeanne Birdsall

1



Jörg Mühle

1



Josef v. Sand

1



Julia Rabinowich

1



Julia Wieslander

1



Jutta Langreuter

1



Karl May

1



Keith Chapman

1



Kerstin Gier

1



Klaus Kordon

1



KNISTER

1



Lars Klinting

1



Leo Lionni

1



Lois Lowry

1



Luis Sepúlveda

1



Lynn Brittney

1



Maja Nielsen

1



Marie-Aude Murail

1



Markus Frank Zusak

1



Masashi Kishimoto

1



Mirjam Pressler

1



Mona Kasten

1



Monica Meira Vaughan

1



Nica Stevens

1



Oliver Jeffers

1



Paul Maar

1



Paula Hanácková

1



Peter Härtling

1



Pippa Young

1



Rachel Bright

1



Rainer Maria Schröder

1



Raquel J. Palacio

1



Renè Goscinny

1



Rose Lagercrantz

1



Rose Snow

1



Sabrina J.Kirschner

1



Sam McBratney,

1



Sandra Grimm

1



Sandra Regnier

1



Sara Shepard

1



Sarah Crossan

1



Saskia Hula

1



Sean Julian

1



Shaun Tan

1



Stefanie Höfler

1



Steve Smallman

1



Sue Bentley

1



Susanne Weber

1



Tomi Ungerer

1



Ulrike Hauswaldt

1



Wilhelm Hauff

1



William Joyce

1



William Steig

1



IlllustratorInnen:



1.

Axel Scheffler

2

2.

Alexander Steffensmeier

In jeder der beiden Kategorien durften 2 Namen genannt werden: ein Lieblingsautor und eine Lieblingsautorin. Das Ergebnis ist eine äußerst vielfältige Leseempfehlungsliste mit knappen Gewinnern.In der Kinder- und Jugendliteratur machten mitundzwei Klassiker das Rennen. Auf Platz 2 landetenunde schaffte es auf Platz 3 bei den Autorinnen, bei den Autoren sind es mit gleicher Stimmzahlund ADen größten und aktivsten Fanclub in Südtirol haben allerdings die Südtiroler KinderbuchautorinnenundDie Fans von Renate Rauter waren sogar noch um einiges aktiver bei den Einsendungen als jene von Astrid Lindgren.Im Bereich der Literatur für Erwachsene ist das Ergebnis äußerst knapp ausgefallen. Bei den Autorinnen machtedas Rennen, bei den Autoren siegte der Amerikanermit nur einer Stimme Vorsprung vor dem im April verstorbenen ChilenenAuf Platz 2 der beliebtesten Autorinnen landeten gleichaufundauf Platz 3 kamenund. Bei den Herren teilen sichundden 3. Platz.Insgesamt haben sich 349 Personen an der Wahl beteiligt und ihre Lieblingsautorinnen und –autoren vorgeschlagen. Das ist zwar nicht repräsentativ für Südtirol, aber es ist wohl die größte Jury, die hierzulande jemals über Literatur abgestimmt hat. Das JUKIBUZ und die Sprachstelle im Südtiroler Kulturinstitut wollen mit dieser Initiative vor allem zum Lesen anregen. Die Liste der insgesamt 314 vorgeschlagenen AutorInnen steht nun allen als Leseempfehlung zur Verfügung.Dererinnert auch daran, dass manche Bücher Groß und Klein gleichermaßen begeistern. So sind auch die Namen einiger LieblingsautorInnen sowohl auf der Liste für Erwachsene als auch für Kinder und Jugendliche zu finden. Die Listen sind jedenfalls so vielfältig, dass jeder etwas nach seinem Geschmack finden sollte: ob zeitgenössisch oder klassisch, Anspruchsvolles oder Unterhaltung.