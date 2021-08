Bolzano Festival Bozen bringt Musik in die Stadt

Musik im Hof mit Musikern des Konservatoriums macht um 19 Uhr Station im Innenhof des Kondominium INCIS Firenze in der Florenzer Straße 11, wo ein siebenköpfiges Schlagwerkensemble zu erleben ist, während das Monteverdi Brass Quintet zeitgleich im Hof des Restaurant Jona in der Crispistraße 18 Werke für Blechbläserquintett zum Besten gibt.Zwei Stunden später wird im NOI Techpark zum zweiten Mal der rote Teppich für die Gastinterpreten der Akademie der Mailänder Scala ausgerollt, diesmal mit Auszügen aus Verdis Il Trovatore, der auf der großen Leinwand zu erleben und in ausgewählten Arien live zu hören ist.Bei allen Terminen ist die Vorlage eines Green Pass erforderlich, auch für die kostenlosen Termine von Musik im Hof wird um Vormerkung gebeten. (0471/053800 oder [email protected] 19.00 Uhr Musik im HofEnsemble1: Kondominium INCIS Firenze in der Florenzer Straße 11Ensemble2: Innenhof des Restaurants Jona, Via Crispi 38Musiker des C. Monteverdi KonservatoriumsEintritt frei - Reservierung erforderlich21.00 Uhr Cinema Meets OperaNOI TechparkIl TrovatoreVon Giuseppe VerdiMit Clarissa Costanzo (Sopran), Jorge Martinez (Bariton), Cristina Battistella (Klavier), Fabio Sartorelli (Erzähler)

