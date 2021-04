Der metallisch-helle Klang der Harfe überstrahlt alles

In der Barockzeit wurde nicht nur das Genre des Konzerts für ein Soloinstrument und Orchester, sondern auch das Concerto grosso erfunden, in dem eine kleine Gruppe von Solisten – meist zwei Geigen und Cello – dem Rest des (Streich)Orchesters gegenübersteht. Beim Gruppenkonzert finden auch größere Solo-Ensembles Verwendung, so zum Beispiel in Bachs Brandenburgischen Konzerten, die Claudio Abbado mit der Orchestra Mozart erst im April in Bozen und anderen italienischen Städten aufführte.