„Imagine“: Interaktive Grafik zu John Lennons Leben und Lebenswerk

Als John Lennon am 8. Dezember 1980 gegen 22.50 Uhr das Dakota-Gebäude in New York betreten wollte, drückte Mark David Chapman fünf Mal ab. Eine viertel Stunde später war die Musiklegende tot. Gedanken und Gedenken zum 40. Todestag mit John Lennons Hymne der Friedensbewegung „Imagine“ von C.F.Pichler. Eine interaktive Grafik zeigt sein Leben.