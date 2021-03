InHarmonie: „Ich will nicht auf die Nahrung für unseren Geist verzichten“

Wöchentlich stellen wir hier „harmonische“ Fragen an Südtiroler Künstler im Land (inside) oder im Ausland (outside). Im Video beschreiben sie sich selbst, in den Fragen beschreiben wir sie. Diese Woche ist die Flötistin Andrea Mairhofer dran.