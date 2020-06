Manuel Randi und Marco Stagni endlich live zu sehen

Manuel Randi

Marco Stagni

Eigentlich muss man Manuel Randi den Südtiroler Musikbegeisterten nicht mehr vorstellen: ein brillanter Musiker, dessen Vielseitigkeit es ihm erlaubt, mit den anerkanntesten Tonkünstlern auf nationaler undinternationaler Ebene zusammenzuarbeiten. Seit Jahren ist er Mitglied des Herbert Pixner Projekt, mit dem er ganzjährig auf Tournee ist. Besonders in Deutschland, Österreich, Italien und in der Schweiz feiertdiese Formation große Erfolge mit einer fast endlosen Reihe ausverkaufter Konzerte.Im Programm „Duett“ wirdbegleitet vonam Kontrabass und E-Bass, einem herausragenden Musiker mit Wurzeln im Jazz und in der Klassik. Die beiden präsentieren Lieder aus Randis CDs „Toscana“ und „New Old Songs“ und viele neue Kompositionen, die verschiedenste Musikrichtungen wie Flamenco, italienische Folklore, Bossa Nova und afrikanische Einflüsse zu einem originellen und ganz eigenen Musik-Cocktail verschmelzen lassen.Manuel Randi – Flamenco- und Acoustic-Gitarre, E-Gitarre, KlarinetteMarco Stagni – Kontrabass, E-BassDonnerstag, 18. Juni, 20.30 Uhr.Abendkasse geöffnet ab 20 Uhr.Schloss Runkelstein, St.-Anton-Straße 15, Bozen. Bei Regen findet das Konzert im Waltherhaus, Schlernstraße 1 in Bozen, statt.Südtiroler Kulturinstitut, Schlernstraße 1, Bozen, Tel. 0471 313 800, [email protected] , www.kulturinstitut.org. Reservierung erforderlich.Die Konzertbesucher müssen sich im Rahmen der Veranstaltung an die geltenden Sicherheitsvorschriften zum Schutze der Gesundheit halten. Sitzunterlagen müssen von den Konzertbesuchern selbst mitgebracht werden. Die Anzahl der Sitzplätze ist begrenzt, die Sitzplätze sind nummeriert.

