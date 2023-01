Motivierter Neustart der Chöre

Geplante Auftritte und Projekte

„Ohne Lieder trocknet unsere Seele aus.“

Das vergangene Jahr habe mit einem großen Fragezeichen begonnen, erinnerte sich der Obmann Karl Werner. Einige Sänger hätten vergessen, wie schön das gemeinsame Singen im Chor ist und die Chortätigkeit aufgelassen. „Insgesamt aber normalisierte sich das Chorleben im Laufe des Jahres und die Chöre gestalteten wieder Gottesdienste und Konzerte.“Auch heuer wieder sind im März 2 große Bezirkskonzerte mit Orchester in Meran und Schlanders geplant, wie Bezirkschorleiter Josef Sagmeister ankündigte.Aufgeführt werden soll das „Requiems“ von Gabriel Fauré und der Psalm „Great is the Lord“ von Edward Elgar. Das Besondere an Faurés Requiem sei sein „heller“ und tröstlicher Charakter. Am 21. Jänner beginnen die Proben. „Ich rechne mit rund 100 Sängern und Sängerinnen“, freute sich Sagmeister auf das Projekt, das sich mit „bei uns kaum bekannten Komponisten“ beschäftigt. „Nutzt die Chance, bei einem so einmaligen Chorprojekt mitzumachen!“Unterstützt werde der Bezirkschor vom 30-köpfigen Schulchor des „Gymme Meran“. Sagmeister lud die Sänger auch ein, am Chor der Passionsspiele Lana teilzunehmen, mit Premiere Anfang Mai. Die Anwesenden kamen aber bereits bei der Vollversammlung zum Singen: Chorleiter und Bezirksausschussmitglied Ernst Thoma stellte einige geistliche Gesänge vor, die auch in kleiner Formation gut klingen würden.Die Grüße der Gemeinde Naturns überbrachte Bürgermeister Zeno Christanell. Der Dank des Chorverbandsobmanns Erich Deltedesco galt allen Chorsängern, allen Ehrenamtlichen und dem Bezirksausschuss: „Ohne Lieder trocknet unsere Seele aus. Seid euch bewusst, welchen wertvollen sozialen und kulturellen Auftrag ihr erfüllt!“, sagte der Verbandsobmann und erinnerte an das reiche Schulungsprogramm des Verbandes.Vorbereitet hatte die Vollversammlung der Kirchenchor St. Zeno-Naturns mit Obmann Andreas Heidegger. Unter der Leitung von Karin Wallnöfer hatte der Chor auch musikalisch die Versammlung eingeleitet mit einer Komposition von Ernst Thoma und mit einem Werk des vor 4 Jahren verstorbenen Chorverbandsobmanns und Naturnser Chorleiters Josef Pircher.