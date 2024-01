Neue Impulse

Maximilian Hornung - Foto: © marcoborggreve

Vor 5 Jahren bereits wurde in Völs mit einem neu konzipierten Festival die langjährige Kammermusiktradition in ein zeitgemäßes, frisches Format überführt – in Kooperation mit der legendären deutsch-französischen Impresaria Sonia Simmenauer wurden junge Streichquartette und Instrumentalisten eingeladen, die an unkonventionellen Spielorten kontrastreiche Programme mit der besonderen Atmosphäre der jeweiligen Raum- und Landschaftssituationen verflochten. Die Kombination aus ungezwungenem Konzerterlebnis und hochklassigen, charismatischen aufstrebenden Musikern traf einen Nerv und wurde ein veritabler Erfolg.Nach 3 gelungenen Ausgaben wird das Konzept mit Übergabe der künstlerischen Leitung an den Dirigenten und Cellisten Philipp von Steinaecker und die aus Bozen stammende Flötistin Chiara Tonelli nun noch persönlicher und charaktervoller. Die beiden leben schon seit über 20 Jahren in Prösels und verbringen hier nicht nur die Zeit zwischen ihren zahlreichen Tournee- und Konzertverpflichtungen – über viele Jahre richteten auch sie ein Kammermusikfestival mit befreundeten Musikerinnen auf Schloss Prösels aus.„Dass Chiara Tonelli und Philipp von Steinaecker sich dafür gewinnen ließen, Schlern Music künftig künstlerisch zu leiten ist für die Gemeinde Völs und den Tourismusverein eine absolute Idealsituation – es ist etwas Besonderes, dass in einer vergleichsweise kleinen Gemeinde zwei so hochkarätige Musiker ihren Wohnsitz haben und natürlich ist ihre Beziehung zum Ort, der Umgebung und den sehr speziellen Spielstätten dann eine ganz andere, als wenn so eine Konzertreihe von außen konzipiert wird. Die beiden sind unglaublich gut in der Musikwelt vernetzt, viele der grandiosen Musiker der nächsten Ausgabe kommen in erster Linie weil sie die beiden lange kennen und natürlich, weil sie von der Idee hinter dem Projekt begeistert sind – da entsteht eine ganz besondere Dynamik, die praktisch unbezahlbar ist - es geht hier wirklich um Freundschaft und Lust auf gemeinsames Musizieren in einer einmaligen Umgebung“ konstatiert Kulturreferent und Vizebürgermeister Peter Kompatscher.Anders als bei den vorhergegangen Ausgaben werden die Musikerinnen und Musiker nicht in bestehenden Ensembleformationen anreisen, sondern erst hier zu unterschiedlichen Besetzungen zusammenfinden. „Wenn man sich für ein Kammermusikfestival zum Musizieren zusammenfindet, kann eine ganz besondere und intensive Atmosphäre entstehen. Man lebt und musiziert miteinander und vor allem hört man aufeinander. Man ist wie frischer verliebt, alles scheint möglich und alle Wege frei.“ begründet Philipp von Steinaecker.Vom 6. bis 12. Mai 2024 ist es dann so weit: 14 Musiker und Musikerinnen aus dem künstlerischen Netzwerk rund um das Mahler Chamber Orchestra und die seit 2013 unter von Steinaeckers Leitung stehende Gustav Mahler Academy treffen sich unterm Schlern. Die Namen der teilnehmenden Künstlerinnen und die Spielstätten werden Anfang Februar bekannt gegeben, jedoch steht bereits fest, dass das Publikum sich auf Stars wie die schwedische Sopranistin, den Cellistenoder den Geigerfreuen darf. Unter den Bühnen, die das Festival in diesem Jahr bespielt, werden sich zahlreiche Bauernhöfe finden, darunter etablierte Veranstaltungsorte, wie der Stanglerhof in St. Konstantin, aber auch Höfe, die erstmals Spielort eines Kammerkonzertes sind, wie der Edelansitz Zimmerlehen oder der Huberhof. Zudem ist eine spannende Kooperation mit Musikern der Völser Musikkapelle geplant.