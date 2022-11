Neues Musikvideo: Simon Rabanser hat seinen eigenen Stil gefunden

Es handelt sich dabei um einen Mix aus 2 weltbekannten Liedern: „Counting Stars“ von One Republic und „Clocks“ von Coldplay.„Bei meinen Live-Auftritten spiele ich immer „Counting Stars“, das kommt bei den Leuten sehr gut an. Während eines Auftritts ist mir dann aufgefallen, dass die Akkorde von „Counting Stars“ von One Republic und „Clocks“ von Coldplay dieselben sind, und dass die beiden Lieder auch sonst richtig gut zusammenpassen“, sagt Simon Rabanser. Daraufhin hat er beide Lieder vermischt, in ein neues Format gepackt und in seinem Stil gecoverd.Dabei herausgekommen ist das auf der Seiser Alm aufgenommene Musikvideo, von dem der Musiker selbst behauptet: „Das ist Simon Rabanser. Das ist definitiv der Stil, in dem ich mich am wohlsten fühle und mit dem ich weiter wachsen möchte.“