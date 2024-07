Startschuss für das Bolzano Festival Bozen

In diesem Jahr beginnt das Konzert mit nordischer Frische, die Pianistin Mariangela Vacatello ist mit Edvard Griegs Klavierkonzert zu hören, bevor die unverkennbare Sinfonie Nr. 5 von Ludwig van Beethoven erklingt. Dirigent um 20:30 Uhr im Semirurali Park Bozen ist Michele Gamba.Am Mittwoch geht es dann konzentriert weiter - mit einem Symposium und einer Ausstellung zum 100. Todestag von Ferruccio Busoni und dem Konzert von Grigory Sokolov, am Folgetag spielen die letzten sechs 1. Preisträger des Busoni Wettbewerbs aus dem solistischen Klavierwerk des Namenspatrons.Den Auftakt macht die inhaltliche Beschäftigung mit der titanischen Figur Busonis: Nach einem Auszug aus einem Filminterview mit Alfred Brendel zu Busoni aus dem Jahr 1999 kommen Lorenzo Ancillotti, Thomas Ertelt, Jacopo Pellegrini und Antony Beaumont in Vorträgen zu Wort.Dabei geht es um Busonis Korrespondenz mit seinen Zeitgenossen ebenso, wie um seine visionären Ansichten und sein kompositorisches und pianistisches Vermächtnis. Im Anschluss wird die verdichtete Form einer Ausstellung präsentiert, die aus Anlass von Busonis 150. Geburtstag 2016 als Koproduktion dreier Einrichtungen der Stiftung Preußischer Kulturbesitz (SPK) in Berlin zu sehen war.In der Stadtgalerie Bozen ist vom 31.7. bis 25.8. eine konzentrierte Abwandlung der Berliner Ausstellung der SPK zu sehen, die zahlreiche Bilder, Partituren und Fotografien in Form von Reproduktionen präsentiert, in der Ausstellung ist auch ein selbst spielendes Rollenklavier zu sehen.Am Mittwochabend gibt es ein Wiedersehen mit einem Klaviertitan der Gegenwart: Grigory Sokolov ist zu Gast im Konzerthaus Bozen, seine kompromisslose Hingabe an die Musik lassen jedes seiner Konzerte zu einer transformativen Erfahrung werden. Das Programm in diesem Sommer beginnt mit Duetten und einer Partita von Bach, leitet über zu Mazurken von Chopin und endet in den lyrischen Waldszenen von Robert Schumann.Am Donnerstag geht es dann ganz um den Komponisten Busoni: Sechs bemerkenswerte 1. Preisträger hat der Busoni Wettbewerb in den letzten 15 Jahren hervorgebracht. Auf zwei Finalrunden ohne Vergabe der höchsten Auszeichnung nach Michail Lifits 2009 wurde sechs Jahre später Chloe Mun die erste asiatische Preisträgerin. Auf sie folgte mit Ivan Krpan ein veritabler Überraschungssieger.Emanuil Ivanovs reifes, reflektiertes Klavierspiel begeisterte 2019 Jury und Publikum, Jae Hong Park war 2021 der erste Preisträger, der das Glocal Piano Project als neue erste Wettbewerbsrunde durchlief, bevor er 2023 die Staffel des Busoni Preisträgers an Arsenii Moon übergab. Am 1. August werden sie große Teile des solistischen Klavierwerks Ferruccio Busonis zur Aufführung bringen, durchsetzt mit Textbeiträgen von und über Busoni, gelesen von Schauspielerinnenlegende Edith Clever.Open Air mit dem Haydn Orchester, 30.7., 20:30 Uhr Semirurali Park, Symposium 31.7., 16:00 Uhr und Busoni-Marathon 1.8., 17:00 & 20:15 Uhr im Merkantilgebäude, Ausstellungsvernissage 31.7., 18:30 Uhr in der Stadtgalerie Bozen. Sokolov am 31.7. um 20:30 Uhr im Konzerthaus Bozen