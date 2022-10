Steinegg Live Festival: „Fainschmitz“ fällt krankheitsbedingt aus

Die gute Nachricht

Der Plan fürs Wochenende

Am heutigen Freitag hätte die Band „Fainschmitz“ auf dem Steinegg Live Festival für beste Unterhaltung sorgen sollen – daraus wird nun leider nichts mehr.Die Veranstalter informierten ihre Fans erst kürzlich via Facebook: „Leider hat´s uns als Steinegg Live Team jetzt auch erwischt ... mit einer Absage eines Künstlers; 'Fainschmitz' können gesundheitsbedingt nicht auftreten und somit fällt das für Freitag, 21. Oktober, geplante Konzert komplett aus.“Somit wird der heutige Abend des Steinegg Live Festivals ausschließlich vom „Untypischen Orchester“ gestaltet werden.Die kommenden Tage soll es dann aber wie gewöhnt weitergehen: „Das restliche Programm ist zum Glück noch aktuell. Wir hoffen von weiteren Absagen verschont zu bleiben und hoffen auf viele, tolle Gäste.“Am Samstag, 22. Oktober, soll es mit „Rising Stars & Local Heroes“ – der Abend für Nachwuchskünstler und kollaudierte Talente aus Steinegg und Umgebung – weitergehen.Am Sonnatg, 23. Oktober, folgt das „Steinegg Live Fest“ mit „Südtiroler Tanzlmusig“ – Kinderunterhaltung mit Zirkusäffchen „Bobby“ (by Verena Huber und Robert Benedetti und der Obertrainer-Gruppe „Volkspartie“.