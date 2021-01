„Stell auf den Tisch die duftenden Reseden“

Das Dreikönigskonzert 2020 der „Algunder“ im Meraner Kurhaus hat Tradition. 2020 wurde es zum 20. Mal aufgeführt. In dieser so schwierigen Zeit, in der jede kulturelle Veranstaltung seit Monaten verboten ist, zeigt die Algunder Musikkapelle ihr Konzert vom vergangen Jahr noch einmal im Netz und STOL bringt die Rezension dazu.