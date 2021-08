UFO-Summer 2021: Filme und Musik in Woche 7

Bei den Veranstaltungen im UFO aktuellen Covid-19 Auflagen werden eingehalten. So sieht sich das Jugend- und Kulturzentrum als ein kultureller Begegnungsort unter freiem Himmel. Das Motto nach der Zeit der Entbehrungen lautet: „Sommer und Kino, Musik und Genießen“.Der UFO-Summer findet in der Naturarena vor dem UFO statt und ermöglicht eine optimale Sicht auf die Riesenleinwand und Open-Air Bühne.Das Publikum wird gebeten, frühzeitig zu erscheinen. Das Programm richtet sich an Jugendliche wie an Erwachsene. Eintritt frei.Das umfassende Programm mit Fotos und Videos findet man detailliert auf der Webseite des Jugend- und Kulturzentrums UFO online. Im Open-Air Kino in der UFO-Arena wird am morgigen Dienstag ab 21 Uhr der Film „Der Trafikant“ gezeigt. Regie führte bei dem deutsch-österreichischen Film Nikolaus Leytner. Die Spieldauer beträgt 113 Minuten.Inhalt: Der Film spielt im Jahr 1937. Der 17-jährige Franz Huchel arbeitet als Lehrling in einer Wiener Trafik und lernt von seinem Meister Otto Trsnjek alles über Tabak, Zeitungen und spezielle Illustrierte. Sigmund Freud zählt zu den Stammkunden der Trafik und steht dem jungen Mann mit Rat und Tat zur Seite. Als sich Franz allerdings in die Varieté-Tänzerin Anezka verliebt, ist auch Freud überfragt. Und als Hitler die Kontrolle in Österreich übernimmt, rücken Liebesdinge für Franz sowieso in den Hintergrund.Am Mittwoch geht die Konzertreihe „Voices“ in eine weitere Runde: Ab 20.30 Uhr spielt das Duo „Carovana Mediterranea“ in der UFO-Arena.In der Formation „Carovana Mediterranea“ spielen Edi Rolandelli und Stefan Starzer seit 2017 Lieder von Gianmaria Testa, Fabrizio De André, Violeta Parra, Mercedes Sosa, Teresa De Sio und Zucchero.Auf ihrer ersten gemeinsamen CD „Puerto Libre“, die sie erstmals beim UFO-Summer präsentieren, lassen sich die beiden Künstler von der Poesie, Lyrik und von den Texten der italienischen Liedermacher inspirieren. Diese handeln von „Menschen auf der Suche nach ihrem Leben, voller Sehnsucht nach Heimat, voller Lebenswillen, mit ihren Erinnerungen, mit ihrer Zuversicht und mit ihrer vom Leben geforderten Kraft“. „Puerto Libre“, der freie Hafen, wird zum musikalischen Sinnbild für Hoffnung und Aufbruch.Eduardo „Edi“ Rolandelli aus Niederdorf ist Gitarrist und Sänger der Folkgruppe „Titlá“ und in verschiedenen Formationen musikalisch unterwegs. Stefan Starzer aus Traunstein am Chiemsee bespielt die verschiedensten Gitarren, hat 8 eigene CDs auf den Markt gebracht und ist in mehreren Bands und Musikgenres beheimatet.Der Film „Gli anni più belli“ wird im Open-Air Kino in der UFO-Arenaam Donnerstag ab 21 Uhr gezeigt. Regie führte bei dem 129 Minuten langen italienischen Film Gabriele MuccinoDas Leben der 4 Freunde Giulio, Gemma, Paolo und Riccardo vor dem Hintergrund der Geschichte Italiens von den 1980ern bis heute.

stol