Wolfgang Ambros: Konzert verschoben

Auf Grund der Wettervorhersage wurde das Open Air-Konzert von Wolfgang Ambros (mit Dominik Plangger im Vorprogramm) vom 25. Juli auf den 28. August verschoben. Bereits gekaufte Karten behalten ihre Gültigkeit und müssen nicht umgetauscht werden.Das Konzert beginnt um 19 Uhr auf dem Festplatz in Dorf Tirol.Der Kartenvorverkauf für den neuen Termin beginnt ab sofort in allen Athesia Buchhandlungen. Tickets sind auch online erhältlich. Wolfgang Ambros erfindet sich nicht neu. Er ist wie er war, wie er ist. Auf seine Art direkt und intensiv. Für jede pur! Tour holt er Perlen aus dem Fundus und fügt sie ins Programm. Da gibt es jene Lieder ohne die es sowieso nicht geht. „Da singen die Leute mit“, sagt er und diese Freude des Wiedertreffens mit den bekannten Liedern, die darf man den Menschen nicht nehmen. Publikum und Kritik reagierten auf die bisherigen Ambros pur! Abende entsprechend begeistert. Wolfgang Ambros ist ein Riese der heimischen Popmusik und viele seiner Lieder, sind längst Volkslieder der anderen Art.Der Singer-Songwriter Dominik Plangger singt mit Vorliebe in deutscher Sprache und im Südtiroler Dialekt, aber auch auf Italienisch. Er ist ein Künstler, der etwas zu sagen hat. Ob es sich um die Gesellschaft, um Politik oder einfach um Probleme des alltäglichen Lebens handelt, stets gelingt es dem Singer-Songwriter, seine Themen auf den Punkt zu bringen.

