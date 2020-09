Reparatur-Café am Bozner Universitätsplatz nur heute

Die offene Reparaturwerkstätte, sollte am gestrigen Tag der Bildungsausschüsse, dem Mittwoch, 23. September, am Universitätsplatz in Bozen ihren Betrieb aufnehmen und bis Freitag geöffnet haben.Aufgrund der Wetterverhältnisse findet sie nun ausschließlich am heutigen (24. September) Donnerstag von 14 bis 17 Uhr statt.Die Eröffnung des Reparatur-Cafès findet heute, Donnerstag, 24. September um 14 Uhr, Bozen, Universitätsplatz. Dabei stehen Mitarbeiter des Landesamtes für Weiterbildung und Vertreter der Südtiroler Reparatur-Cafès für Informationen zur Verfügung.

lpa