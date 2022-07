„Liebe Tod und Teufel“ zeigt Entwicklung des Theaters in Tirol „Liebe Tod und Teufel“ zeigt Entwicklung des Theaters in Tirol

Betritt man das Areal von Schloss Tirol, bleibt einem nicht verborgen, dass in der Vorburg fleißig an einer Theateraufführung gearbeitet wird. Die Premiere von Hofmannsthals „Jedermann“ naht, und die Verantwortlichen von Schloss Tirol haben vor kurzem eine Themenausstellung eröffnet, die unter dem Titel „Liebe, Tod und Teufel“ der historischen Entwicklung des Theaters in Tirol gewidmet ist. + von Ferruccio Delle Cave