Trento Summer Festival wieder hochkarätig besetzt

Das Festival, das von Roland Barbacovi und Alessandro Raffaelli ins Leben gerufen wurde, zählt mittlerweile zu den kulturellen Fixpunkten im Trientner Sommer. Von Anfang an hochkarätig besetzt, erfreute es sich sowohl bei den Einheimischen als auch bei vielen extra zugereisten Gästen aus dem In- und Ausland größter Beliebtheit.Freitag, 30. Juli - Francesco De GregoriSamstag, 31. Juli - AnnalisaSonntag, 1. August - Jethro TullBeginn ist jeweils um 21.00 Uhr.So ein Festival wie das Trento Summer Festival auf die Beine zu stellen, wäre ohne die Synergien zwischen der öffentlichen Verwaltung und verschiedenen Sponsoren nicht möglich. Ein besonderer Dank geht demnach an das Assessorat für Tourismus der Provinz Trient, an die Gemeinde Trient, an die APT Trento – Monte Bondone e Valle dei Laghi, an das Trentino Marketing, an die Cassa di Trento, die ITAS Mutua und an das Centro Servizi Culturali Santa Chiara.Dank der Mithilfe dieser Partner wird Trient auch in diesem Jahr wieder der Austragungsort eines erstklassigen Festivals im stimmungsvollen Rahmen der Piazza Duomo: ein Event, das nicht nur für die Bewohner der Stadt ein attraktives kulturelles Angebot darstellt, sondern das viele Besucher in die Stadt locken wird.ab 16. Juni ab 10.00 Uhrin allen Athesia BuchhandlungenTrient: Radio Dolomiti, APT, PromoeventInternet: www.ticketone.itInformationen:Tel. 0473 270256e-Mail: [email protected]

