Echt fies: Diebe in London klauen Weihnachtsbäume

Die Aufnahmen der Überwachungskameras halten den dreisten Diebstahl fest. Ende November wurden im Stadtteil Wimbledon in London rund 300 Weihnachtsbäume gestohlen. An 3 Nächten in Folge schlugen die Diebe auf der offenen Verkaufsfläche auf einem Parkplatz zu. Die Firma belieferte in der Vergangenheit u.a. Harry und Meghan, Pop-Ikone Madonna und Mitglieder von One Direction mit Weihnachtsbäumen.