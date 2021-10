Aufgepasst! So funktioniert der Trick mit dem Paketboten

Wenn ein SMS oder Mail von der „Bank“ ganz persönliche Daten abfragt, sind viele schon gewarnt: Hier sind Betrüger am Werk! Noch raffinierter ist der Trick mit dem Paketboten, der auch in Südtirol bereits sehr oft versucht wird. So funktioniert er! + von Johannes Vötter