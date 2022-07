Augenbrauen – Das sind auch in Südtirol die Brow-Trends 2022 Augenbrauen – Das sind auch in Südtirol die Brow-Trends 2022

Die Augenbrauen verleihen jedem Gesicht das gewisse Etwas, definieren die Gesichtskonturen und machen für das äußere Erscheinungsbild einen echten Unterschied. Kein Wunder also, dass die Brauen-Pflege in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen hat. Auch in Südtirol. Schönheitspflegerin und Permanent Makeup Artist Karin Kleindienst von der „Beauty-Schmiede“ in Girlan spricht mit uns über Brow-Trends, über verschiedenen Techniken und darüber, wie frau verpfuschte Augenbrauen, wie etwa unnatürlich wirkende, blau schimmernde Augenbrauenbögen, „reparieren“kann.