Esther Degasperi: Aurer Frohnatur

Zeitloser Dialekt-Pop

Degasperis große Leidenschaft gehört seit Kindestagen dem Gesang. Als Teil der Formation 3 Guat und 2 Schianere tritt sie vor allem auf Veranstaltungen im Überetsch/Unterland auf. „Wir spielen Covers, wirklich wunderschöne Songs, denen ich durch meine Stimme eine eigene Note verleihen kann.“Und doch hat sie kürzlich Lust darauf bekommen, sich musikalisch anders zu verwirklichen. „Den Wunsch hatte ich schon länger, etwas Eigenes zu schreiben. Ich habe ihn nur nie benennen können“, erzählt sie uns. „Nun ist die Zeit reif dafür.“ Degasperi begann im vergangenen Jahr mit dem Songwriting und ging danach zu Markus Mac Mayr (Bucket Hill Studio – Sarnthein), um mit ihm an Text und Arrangement zu feilen und ihren ersten Song zu produzieren.„Bsunders“, so der Titel der jetzt erschienenen Debütsingle, ist ein eingängiger, zeitloser Pop-Song. „Wir haben eine Weile am Sound getüftelt, er sollte schließlich perfekt zu mir passen.“ Gesungen hat ihn Degasperi im Südtiroler Dialekt. „Der Dialekt war und ist genau meins. Schon als Kind haben mich Dialekt-Songs schneller erreicht als Lieder auf Hochdeutsch, STS war eine meiner Lieblingsbands.“Das Lied „Bsunders“ solle in erster Linie Fröhlichkeit und Leichtigkeit vermitteln. „Es geht darum, dass es wenig braucht, um glücklich zu sein. Zeit mit Menschen, die einem ans Herz gewachsen sind, das ist alles, was zählt; dann ist alles gut.“ Bedingungslose Lebensfreude – in Form eines 3-minütigen Non-Stop-Lächelns – strahlt sie auch in ihrem Video zum Song aus.Jeden Freitag (ab 16 Uhr), Samstag (ab 19 Uhr) und Sonntag (ab 17 Uhr) im Hitcountdown auf „Südtirol 1“ und immer freitags im „Dolomiten Magazin“ und auf „STOL“.