„Möchte das Feuer entfachen“

„Lasse mir nichts vorschreiben“

„Backstage“ – wichtige Termine

ElisaLeen hat 2019 mit ihrer Debütsingle „Träumer“ auf Anhieb geschafft, wovon viele andere nur träumen können: Der Song wurde von vielen lokalen Radiosendern in die Rotation aufgenommen. Man könnte auch sagen, ElisaLeen legte einen Blitzstart hin. Dabei macht die junge Künstlerin aus Graun im Vinschgau schon seit Kindertagen Musik.„Von klein auf war ich umgeben von Klängen. Mein Papa war Gitarrist in einer Band und noch als Kind bin ich gemeinsam mit ihm aufgetreten, vor allem bei Familienfeiern und Festen im kleinen Kreis. Ich sang, er begleitete mich.“ Schon damals habe sie gemerkt, dass Musik etwas ganz Besonderes in ihr auslöse. „Später habe ich verstanden, dass man das, was sich für mich besonders anfühlte, Leidenschaft nennt. Ich wollte diese Leidenschaft unbedingt ein Leben lang aufrechterhalten.“Und das nicht nur nebenbei, sondern mit sehr viel Engagement und Herzblut. Jüngst veröffentlichte die Solokünstlerin ElisaLeen ihr erstes Album „Neue Kapitel“. Warum „neue Kapitel“? „Die Songs erzählen Geschichten, Kapitel mit einem Anfang und einem Ende“, erzählt sie uns. Geschrieben hat sie alle Songs selbst. „Das ist mir wichtig, weil man, wenn man sich etwas vorschreiben lässt, niemals wirklich authentisch sein kann. Ich möchte mit dem Feuer, das ich in mir trage, das Feuer bei meinen Hörern entfachen“, so ElisaLeen.Auf dem Album „Neue Kapitel“ finden sich alle bislang veröffentlichten Singles „Träumer“, „Still“, „Lebensstern“, „Wunder“, „So wie du bist“ und „Meine Lieder“ sowie 8 bislang ungehörte Songs. Stilistisch bewegt sich ElisaLeen in ihrer Komfortzone – dem Deutschpop. Wobei sie innerhalb ihres Genres durchaus unterschiedliche Facetten zeigt: „Mein Album enthält Balladen ebenso wie Uptempo-Nummern und sogar rockigere Songs. Da ist schon für viele was dabei, denke ich.“Jeden Freitag (ab 16 Uhr), Samstag (ab 19 Uhr) und Sonntag (ab 17 Uhr) im Hitcountdown auf „Südtirol 1“ und immer freitags im „Dolomiten Magazin“ und auf „STOL“.