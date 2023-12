Seiser Band zündet die Silvester-„Rakete“

Ein bisschen Ballermann, ein bisschen Bilderbuch

Ein Song, der Spaß macht

Freitag ist „Backstage“-Tag

Etwas mehr als ein Jahr gibt es die Fratelli Stonati. Bis dato hat sich die 7-köpfige Formation vor allem als Live-Band einen Namen gemacht. Funk, Pop, Rock ist die Mischung, die sie präsentieren und mit der sie sich auf und dem Publikum vor der Bühne eine gute Zeit bescheren. „Wir haben Spaß und mischen die Menge auf“, sagen sie zu „Backstage“.Übrigens: Fratelli Stonati sind Aaron Neulichedl Timpone (Stimme, Gitarre), Marcus Waldig (MC, Backing Vocals), Simon Mayrl (Bass, Gitarre), Maximilian Prosch (Bass, Gitarre), Mattia Kaltenhauser (Sax), Jonas Pedrotti (Trompete) und Moritz Kob (Schlagzeug).Die Musiker, alle zwischen 16 und 30 Jahre alt, wagen nach ersten, erfolgreichen Live-Erfahrungen nun den nächsten Schritt: Sie veröffentlichen mit „Rakete“ ihren ersten eigenen Song samt Video. Er klingt ein bisschen so, als wäre er aus einer Bierlaune heraus entstanden. „Wir haben den Song in einem Take in unserem Proberaum aufgenommen, ja fast hingeschmissen kann man sagen.“Die Aufnahme ging dann weiter zum Bozner Produzenten Fabian Pichler (Fabsque), der zum Erstaunen der Bandmitglieder einige, zentrale Parts des Songs, Bass- und Gitarrenspuren etwa, genau so weiterverwendet hat. Schließlich sollte der Geist des Songwriting-Moments erhalten bleiben.„Rakete“ ist in erster Linie ein Spaß-Song, aber keiner, der gute Laune erzwingen will, sondern uns auf coole Art und Weise dazu einlädt, die Mundwinkel nach oben zu ziehen: „Der Song ist aufgebaut wie ein Ballermann-Hit – und ähnlich eingängig; Text und Melodie hat jeder sofort drauf. Vielleicht ist es genau das, was die Nummer besonders macht.“ In die Mallorca-Ecke gehören die Fratelli Stonati deshalb nicht.Stilistisch sind sie jungen Austro-Poprock-Bands wesentlich näher. Die Fratelli Stonati sind irgendwas zwischen Ballermann und Bilderbuch oder Wanda bzw. von alledem etwas.Zum Song haben die Jungs auch einen eigenen Tanz entwickelt, den sie uns im Video und in den sozialen Netzwerken vorführen. „Viral ist der Tanz auf TikTok leider noch nicht gegangen. Aber wir arbeiten dran“, verraten sie uns mit einem Augenzwinkern.Jeden Freitag (ab 16 Uhr), Samstag (ab 19 Uhr) und Sonntag (ab 17 Uhr) im Hitcountdown auf „Südtirol 1“ und immer freitags im „Dolomiten Magazin“ und auf „STOL“.