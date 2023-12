Südtiroler Metal-Urgesteine sind zurück

Neue Single „Seventh Heaven“

Freitag ist „Backstage“-Tag

Genau seit 37 Jahren gibt es die Band mittlerweile. Gegründet haben sie Robert Gallmetzer, bekannt als Rob Irbiz, und Andy De Santis. Während Letzterer schon länger nicht mehr Teil der Formation ist, stießen im Laufe der Jahre mehrere Bandmitglieder hinzu. Aktuell gehören Feline Melinda neben Frontmann Irbiz der Eppaner Chris Platzer (Schlagzeug), der Meraner Christian Gschnell (Bass) und Gitarrist Mattia Carli aus Trient an.All ihre Karrierehöhepunkte aufzuzählen, würde zu lange dauern, erwähnt sei hier nur ihr Auftritt als Vorgruppe der Kultband Uriah Heep 1991 in Bozen und das Benefizkonzert anlässlich ihres 30-jährigen Bestehens in Eppan im Jahr 2016. Bei genanntem Jubiläum feierte Doris Albenberger (unter anderem Take Off, The Wedding Voice, Music Transfer Live) übrigens ihre Bühnenpremiere als Gastsängerin von Feline Melinda.Seither ist die Mischung Albenberger-Feline Melinda zur beim Publikum bewährten Kombi geworden. 2019 veröffentlichten sie sogar eine gemeinsame EP mit den bekanntesten Feline-Melinda-Songs als Duettversionen.Die Zusammenarbeit geht nun auch beim neuen Album weiter, das den Titel „Seven“ tragen und im Jänner veröffentlicht werden soll. „Seven“ deshalb, weil es sich um das siebte Studioalbum der Band handle, verrät Chris Platzer. „Bei 2 der 11 Songs ist Albenberger wieder mit von der Partie.“Einer dieser Songs heißt „Seventh Heaven“ (dt. „Siebter Himmel“) und ist die erste Single des neuen Longplayers. Die Melodic-Metal-Nummer sei von Beginn an als Duett konzipiert gewesen.Dementsprechend stimmig klingt sie auch, sie ist rockig und druckvoll, gleichzeitig jedoch sehr eingängig – selbst die Länge ist mit unter 4 Minuten fast schon radiotauglich. Berührungsängste brauchen also selbst eher popaffine Hörer keine zu haben. Das Video zum Song wurde auf Schloss Freudenstein in Eppan gedreht.Jeden Freitag (ab 16 Uhr), Samstag (ab 19 Uhr) und Sonntag (ab 17 Uhr) im Hitcountdown auf „Südtirol 1“ und immer freitags im „Dolomiten Magazin“ und auf „STOL“.