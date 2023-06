Bauer aus Leidenschaft

Viele weitere tolle Beiträge

„Bauer sein ist das Schönste, denn du kannst dein Hobby zum Beruf machen!“ Eindeutig, die Landwirtschaft ist die große Leidenschaft von Anton Tschurtschenthaler. Er bewirtschaftet aber nicht nur den Fausterhof in Toblach, sondern ist und war auch in der Politik, im Bauernbund und in der Freiwilligen Feuerwehr aktiv.Wie eine Auszeit für den Pusterer Bauernbund-Obmann aussieht, wie er Kraft tankt und vieles mehr erfahren Sie im neuen „Dolomiten“-Magazin. Dieses erscheint wegen des Feiertags (2. Juni) ausnahmsweise am Donnerstag.Außerdem finden Sie Südtirols größtes TV-Programm mit Streaming-Tipps – und viele weitere tolle Beiträge. In der Reportage etwa geht es um unvergessliche Abenteuer und einzigartige Naturerlebnisse in Obereggen, im Herzen des UNESCO-Weltnaturerbes Latemar. Highlights sind der erste Mindfulness-Weg in den Alpen und 3 neue Abenteuer-Hörspiel-Wanderungen für Familien.Gäste des neuen Magazins sind der Komponist und Dirigent Stephen Lloyd (In Frage gestellt), die Geschäftsführerin des Dachverbandes für Natur- und Umweltschutz, Madeleine Rohrer (Sonntagsfrühstück), die britische Melodic-Metal-Band Def Leppard (Musik), der Harmonika-Virtuose Denis Novato (Schneidig & Schnulzig), die 19-jährige Bozner Newcomerin Dana Pirone alias Dana Tempesta (Backstage) und der österreichische Schauspieler Elyas M’Barek (Star der Woche).Hanspaul Menara lädt zu einer Wanderung von Stans im Unterinntal durch die Wolfsklamm zur Höhenwallfahrt St. Georgenberg ein und Helmut Bachmann präsentiert Köstliches für die Grillparty. Dazu gibt es viele Garten-, Freizeit- und Büchertipps, Infos aus der Hausapotheke, den Haustier-Ratgeber und vieles mehr.