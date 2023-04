Benedikt Terzer: „Wäre gern bei Ciceros Reden gegen Catilina dabei gewesen“

Jahrgang 1990, geboren in Bozen, aufgewachsen in Kurtatsch. Matura am Klassischen Gymnasium Walther von der Vogelweide in Bozen. Danach Studium der Rechtswissenschaften in Innsbruck und Mailand. Anschließend Mitarbeit an Forschungsprojekten zur Entwicklung der Südtirol-Autonomie unter Prof. Esther Happacher und Prof. Wolfgang Obwexer (Universität Innsbruck). Seit Juni 2019 Geschäftsführer des Südtiroler Jagdverbandes. Er ist Autor mehrerer Publikationen zum Autonomie-, Jagd- und Waffenrecht.