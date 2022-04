Bruneck: Vegane Kekse für den guten Zweck

Im Rahmen de Projektes wurden 5 vegane Keksarten, eine für jeden Kontinent, aus biologischen und hochwertigen Produkten selbst gebacken und anschließend in kleinen Kartonschachteln verpackt. „Wir wollten so die ganze Welt symbolisch in einer Schachtel vereinen“, sagten die Schüler der Matura-Klasse.Mit dem Slogan „Great taste without regrets“ wollten die Schüler zeigen, dass auch aus veganen und nachhaltigen Produkten toller Geschmack gezaubert werden kann.Bereits am Beginn des Projektes war für die Schüler klar, dass sie den Erlös aus dem Verkauf der Kekse Südtiroler Familien zukommen lassen möchten, die sich in einer finanziell schwierigen Lage befinden. So entschieden sie sich für den „Bäuerlichen Notstandsfonds – Menschen helfen“ und konnten kürzlich eine Spende von 417,30 Euro übergeben.BNF-Vorstandsmitglied Paul Steger lobte bei der symbolischen Spendenübergabe die Schüleraktion: „Ein ausgesprochen tolles Projekt mit Vorbild- und Symbolcharakter, wo gleichzeitig Menschen in Notsituationen unterstützt werden.“