Christian Mair: „In diesem Job braucht es Mut, Respekt, viel Energie und Demut“

Meiner Freundin (bald Ehefrau) einen Gutenachtkuss zu geben, egal zu welcher Uhrzeit ich von der Arbeit nach Hause komme. Kaffee und Sushi gehören aber auch dazu.Zu jung, um in den Ruhestand zu gehen. Zu alt, um ein Studium in Kulturmanagement zu beginnen.Toi-Toi-Toi- Geschenke. Das sind Glücksbringer, die ich den Schauspielern und dem gesamten Team am Tag der Premiere schenke. Bei etwa 10 Produktionen im Jahr, kommt da einiges zusammen, aber ich liebe es alle zu beschenken.Eine Reise nach Australien und Neuseeland.Parkplatzsuche in Bozen.Ich bin leider handwerklich nicht so begabt. Das wäre manchmal eine große Hilfe.Bei den Proben vom Musical „Forever Peace“ (meine aktuelle Produktion).Respektlosigkeit.Den hat mir Manfred Schweigkofler gegeben, als ich meine ersten Schritte im Theater wagte: „In diesem Job braucht es Mut, Respekt, viel Energie und Demut.“Das ist eine schwierige Frage. Ich bin ein Mensch der lieber glücklich und zufrieden ist, als mächtig.Als vor Kurzem mein neues Auto auf der Autobahn nicht mehr ging.Es gibt so viele meiner Theaterkollegen, die leider viel zu früh gestorben sind. Würde gerne mit allen nochmal einen Kaffee trinken und lange quatschen.Die ungerechte Verteilung von Macht und Profit auf der ganzen Welt.Theater!Mein Regiedebüt 2005 am Stadttheater Bruneck. Und wahrscheinlich wird es mein Hochzeit auch sein.Die Leitung eines Theater zu übernehmen.Ich hatte das Glück, so viele schöne Momente in meinem Leben zu erleben, sei es privat als auch beruflich. Da ist es schwierig sich für einen zu entscheiden.Ich finde es sehr wichtig, sich auch an die schmerzhaften und schlimmen Ereignisse zu erinnern. Manche Menschen vergessen leider viel zu schnell.Das letzte Mal, als kurz vor dem Start mein Flug gestrichen wurde. Da hab ich am Schalter gesagt, dass ich unbedingt gleich nach Mailand fliegen müsste, da meine Crew und ich dort eine ausverkaufte Show hätten und über 5000 Personen warten würden. Das hat funktioniert.Da ich momentan an einem Hippie-Musical arbeite, denk ich mir dabei oft, dass es toll gewesen wäre die 60er Jahre zu erleben.