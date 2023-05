Daniel Schrott: Wettermann und Familienmensch

Daniel Schrott ist Meteorologe – und Familienmensch. Der in Wien wohnhafte gebürtige Algunder setzt in seiner Freizeit die Familie an die erste Stelle. Dazu gehören auch regelmäßige Besuche mit Frau Susi und Sohn Julian in der Heimat Südtirol, zu der der Wettermann eine tiefe Verbundenheit hat. Durch seine Arbeit erlebt Schrott die Folgen Klimawandels hautnah, und findet dazu in seinen Vorträgen in Südtirol und Österreich glasklare Worte. Mehr über den Wetterexperten von Hitradio Ö3 erfahren Sie am Freitag im neuen „Dolomiten-Magazin“.Außerdem finden Sie dort Südtirols größtes TV-Programm mit Streaming-Tipps – und viele weitere tolle Beiträge. In der Reportage etwa werden die Gartennächte vorgestellt. Die beliebte Konzertreihe in den Gärten von Schloss Trauttmansdorff überrascht in diesem Jahr mit 5 Konzerten und internationalen Stars. Unter anderem ist auch Herbert Pixner zu Gast. Zahlreiche weitere Veranstaltungen runden das Programm der Reihe ab, die auch als World Music Festival bekannt und aus dem Südtiroler Konzertsommer nicht mehr wegzudenken ist.Gäste des neuen „Magazins“ sind Michi Klemera, Gründer und Eigentümer des alpinen Fashion & Lifestyle-Labels Luis Trenker, (In Frage gestellt), der österreichische Kult-Alpenrocker Hubert von Goisern (Sonntagsfrühstück), die junge Schweizer Singer-Songwriterin Joya Marleen (Musik), die Südtiroler Gaudi Musikanten (Schneidig & Schnulzig), die Band Zeitlous um die Sängerin und Songschreiberin Michaela Schölzhorn, die seit über einem Jahrzehnt den Südtiroler Dialekt auf eine musikalische Weltreise schickt (Backstage), und die deutsche Schauspielerin Anne Ratte-Polle (Star der Woche).Hanspaul Menara lädt zu einer Wanderung nach St. Ulrich bei Mölten ein und Helmut Bachmann präsentiert landestypische und moderne Backtipps aus Norwegen. Dazu gibt es viele Garten-, Freizeit- und Büchertipps, Infos aus der Hausapotheke, den Haustier-Ratgeber und vieles mehr.