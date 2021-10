Daniela Höller: Freizeit am Berg und am Herd

Es gibt viele Formen, sich zu entspannen. Der Südtiroler Kinder- und Jugendanwältin Daniela Höller gelingt es am besten beim Wandern und Bergsteigen, aber auch beim Lesen und beim Kochen – und nicht zuletzt bei Anwaltsserien im Fernsehen. „Hin und wieder schaue ich eine solche Serie auf Netflix“, erzählt sie fast verlegen. Das sei für sie als Juristin interessant und dennoch weit weg von ihrer eigenen Realität – durch und durch entspannend eben. Mehr über Daniela Höllers Freizeitvergnügen erfahren Sie heute im neuen „Dolomiten-Magazin“.Dort finden Sie außerdem Südtirols größtes Fernsehprogramm mit täglichen Streamingtipps sowie weitere interessante Beiträge. In der Reportage etwa geht es diesmal um den Brenner Basistunnel. Im BBT-Infopoint in der Franzensfeste erzählt eine interaktive Schau mit zahlreichen Ausstellungsstücken – ausgehend von der Geschichte des Brennerpasses – detailliert vom Bau des Tunnels.Gäste des neuen „Dolomiten-Magazins“ sind der Sarner Musiker Jason Nussbaumer (In Frage gestellt), Florian Gamper vom Pflegezentrum für Vogelfauna auf Schloss Tirol (Sonntagsfrühstück), die dänische Metal-Band Volbeat (Musik), die Partyband Münchner Zwietracht (Schneidig & Schnulzig) und die Südtiroler Sängerin Barbara Zanetti (Backstage).Außerdem lädt Hanspaul Menara zu einer Wanderung auf die Antholzer Rotwand ein, Georg Oberrauch empfiehlt eine E-Bike-Tour und eine Wanderung in der Sterzinger Gegend und bei Essen & Trinken präsentiert Helmut Bachmann „kriminelle“ Rezepte. Vorstellt werden auch Modetrends – und „Star der Woche“ ist die Schauspielerin Annette Frier. Und nicht vergessen: Das „Dolomiten-Magazin“ gibt es auch diesmal mit dem großen Preisrätsel. Woche für Woche sind tolle Preise zu gewinnen. Mitmachen lohnt sich!

