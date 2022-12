Das große Quiz rund um Weihnachten

Das Warten auf das Christkind hat ein Ende, der Zauber von Heilig Abend ist noch nicht ganz verflogen und viele Südtiroler sind schon auf dem Weg zum Familienessen am ersten Weihnachtstag. Auch in Südtirol verbinden wir mit Weihnachten viele Bräuche und Traditionen. Aber woher stammen diese eigentlich? Testen Sie Ihr Wissen rund um das Weihnachtsfest in 20 kniffligen Fragen.STOL wünscht frohe Weihnachten!