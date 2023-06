Das Lesen Sie in Ihrem „Dolomiten-Magazin“

Schauspiellegende Klaus Maria Brandauer bezeichnete Birgit Minichmayrs Talent auf der Bühne und vor der Kamera als „das größte ihrer Generation“. Unzählige Auszeichnungen hat die 46-jährige österreichische Schauspielerin bislang gewonnen und überzeugt immer wieder, sei es auf der Bühne des Wiener Burgtheaters als auch in Filmen wie zum Beispiel der Verfilmung von Stefan Zweigs „Schachnovelle“. Die gebürtige Oberösterreicherin Minichmayr ist der „Star der Woche“ in der neuen Ausgabe des „Dolomiten“-Magazins, das heute erscheint.Außerdem finden Sie dort Südtirols größtes TV-Programm mit Streaming-Tipps – und viele weitere tolle Beiträge. In der Reportage etwa geht es um den Tag der Gärten in Pfalzen. Am Samstag und Sonntag, 15. und 16. Juli, öffnen sich in dem Pusterer Dorf wieder zahlreiche private Gärten. Bewundert werden können aber nicht nur Pflanzen, sondern auch zahlreiche Varianten des Kunsthandwerks.Gäste des neuen Magazins sind die Hotelierin und Präsidentin der Kurverwaltung Meran, Ingrid Hofer (In Frage gestellt), der Geschäftsführer der Raiffeisenkasse Bruneck, Georg Oberhollenzer (Menschen in der Freizeit), der österreichische Singer-Songwriter Alexander Eder (Sonntagsfrühstück), die US-amerikanische Ausnahmemusikerin Norah Jones (Musik) sowie das Tiroler Trio „Volksbeat“ und ihr neues Album „Lausbuam san ma“ (Schneidig & Schnulzig).Hanspaul Menara lädt zu einer Wanderung im Ultental – über die Auerbergalm und den Seefeldsee auf die Ilmenspitze – ein und Helmut Bachmann präsentiert leichte Gerichte mit Meeresfrüchten und Gemüse für heiße Sommertage. Dazu gibt es viele Garten-, Freizeit- und Büchertipps, den Fitness- und Haustier-Ratgeber sowie vieles mehr.