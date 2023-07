Das Lesen Sie in Ihrem „Dolomiten-Magazin“

Früher war Hagen Patscheider auf steilen Bergen und Abfahrten zu Hause. Ein Bandscheibenvorfall zwang den ehemaligen Skirennläufer aus Langtaufers aber allzu früh zum Rücktritt. Mittlerweile lebt er in Bremen, im absoluten Flachland. Doch auch dort ist und bleibt seine liebste Freizeitbeschäftigung der Sport, in zahlreichen Varianten. Mehr über Hagen Patscheider erfahren Sie in der neuen Ausgabe des „Dolomiten“-Magazins, das heute erscheint.Außerdem finden Sie dort Südtirols größtes TV-Programm mit Streaming-Tipps – und viele weitere tolle Beiträge. In der Reportage etwa geht es um die 6 Bachelor-Studiengänge, die im akademischen Jahr 2023/2024 am universitären Ausbildungszentrum für Gesundheitsberufe Claudiana starten. Die Einschreibungen für ein Gesundheitsstudium in Südtirol in den Bereichen Krankenpflege, Sanitätsassistenz, Physiotherapie, Hebammen, Biomedizinische Labortechnik und Medizinische Röntgentechnik laufen online noch bis zum 21. August.Gäste des neuen Magazins sind Sieglinde Niederstätter Fauster (In Frage gestellt), die Startup-Networkerin Eva Ogriseg (Sonntagsfrühstück), weibliche Stars des Musik-Business wie etwa Taylor Swift und Billie Eilish (Musik), die Maschlmusig, die 3 Geschwister Johanna, Elias und Robin Mader aus Pflersch mit ihrem besonderen Talent und Gespür für feine alpenländische Volksmusik (Schneidig & Schnulzig), und die deutsche Schauspielerin Christiane Paul (Star der Woche).Hanspaul Menara lädt zu einer Wanderung auf die Telfer Weißen oberhalb von Sterzing ein und Helmut Bachmann präsentiert facettenreiche und lässige Rezepte aus dem Buch „Vegan – Kochen und Backen“ eines der Pioniere der deutschen Vegan-Szene, Björn Moschinski. Dazu gibt es viele Garten-, Freizeit- und Büchertipps, den Fitness- und Haustier-Ratgeber sowie vieles mehr.