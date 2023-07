Das Lesen Sie in Ihrem „Dolomiten-Magazin“

Vielseitig, bodenständig, lässig und locker, aber auch zielstrebig und gewissenhaft: Das ist Jason Nussbaumer, das Sarner Musiktalent mit der markanten Stimme und der großartige Unterhalter auf der Bühne. Mehr über Jason Nussbaumer, seine neue Single „Boom Schakalaka“ und sein großes Open-Air-Konzert am 4. August in Sarnthein erfahren Sie in der neuen Ausgabe des „Dolomiten“-Magazins, das heute erscheint.Außerdem finden Sie dort Südtirols größtes TV-Programm mit Streaming-Tipps – und viele weitere tolle Beiträge. In der Reportage etwa geht es in dieser Woche um die neue Spenden- und Sensibilisierungskampagne der Südtiroler Caritas. Das Ziel ist, Frauen in Afrika zu unterstützen, damit sie sich eine berufliche Zukunft aufbauen und ihre Kinder ernähren können.Gäste des neuen Magazins sind Marco Diana, zweifacher Sieger beim Grand Prix der Volksmusik (In Frage gestellt), Landesrat Philipp Achammer und seine Frau, „Miss Südtirol 2016“ Nicole Uibo, (Sonntagsfrühstück), der Musiker Hubert Dorigatti (Menschen in der Freizeit) und der US-amerikanischer Schauspieler und Sänger Bradley Cooper (Star der Woche).Hanspaul Menara lädt zu einer Wanderung von Pfelders auf die Sefnarspitze ein und Helmut Bachmann präsentiert köstliche und vielseitige Reis-Rezepte aus dem Klassiker „Das Reis-Buch“ von Sri Owen. Dazu gibt es viele Garten-, Freizeit- und Büchertipps, den Fitness- und Haustier-Ratgeber sowie vieles mehr.