Der Ausdauersportler und der Kunstliebhaber

Die Musik ist für die Andrianer Brüder Ulrich und Otto Messner alias Vincent & Fernando „wie eine Sucht“, aber auch immer noch ein Hobby – wenn auch ein zeitintensives. Ausgleich für ihren harten Nebenjob suchen die beiden auf höchst unterschiedliche Weise. Wie die beiden Musiker-Brüder ihre Freizeit am liebsten gestalten, erfahren Sie am Freitag im neuen „Dolomiten“-Magazin.Außerdem finden Sie dort Südtirols größtes TV-Programm mit Streaming-Tipps – und viele weitere tolle Beiträge. In der Reportage etwa geht es um die Lange Nacht der Kirchen am Freitag, 2. Juni. In landesweit knapp 70 Kirchen, Klöstern und Kapellen wird zu diesem Anlass ein vielfältiges, kreatives und ansprechendes Programm für Jung und Alt geboten. Besonders im Mittelpunkt stehen heuer die Haus- und Hofkapellen. 19 davon öffnen im Rahmen der Langen Nacht erstmals ihre Türen für die Öffentlichkeit.Gäste des neuen Magazins sind der Jenesier Rollstuhl-Tennisspieler Ivan Tratter (In Frage gestellt), der ehemalige Kriminalkommissar Alexander Zelger (Sonntagsfrühstück), der britische Singer-Songwriter Ed Sheeran (Musik), der charismatische deutsche Kultsänger Nino de Angelo (Schneidig & Schnulzig), die aus dem Gadertal stammende Musikerin Maria Moling mit ihrem neuen Soloprojekt Maria De Val (Backstage) und die britische Schauspielerin Claire Foy (Star der Woche).Hanspaul Menara lädt zu einer Wanderung im Ahrntal ein – von Sand in Taufers zu den Reinbachfällen und zur Burg Taufers – und Helmut Bachmann präsentiert besondere, saisonale Kochrezepte von Vea Carpi, die die Zutaten für ihre Selbstversorgerküche aus ihrem Bergbauerngarten am Mas del Saro im Fersental holt. Dazu gibt es viele Garten-, Freizeit- und Büchertipps, Infos aus der Hausapotheke, den Haustier-Ratgeber und vieles mehr.