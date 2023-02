Der Neugier hinterher: Bart van der Heide

Das neue „Dolomiten-Magazin“. - Foto: © karl.tschurtschentha

Er ist erstaunt von Südtirols kreativ-innovativer Kraft und lässt als Direktor des Museion in Bozen mit neuen Ansätzen aufhorchen. Darüber hinaus vermag der Kunsthistoriker Bart van der Heide mit ungewöhnlichen Einblicken zu überraschen – und sucht hierzulande ganz bewusst den Kontakt zur Peripherie, zur Subkultur und zu Nischen des heimischen Kulturbetriebes. Mehr über Bart van der Heide erfahren Sie am Freitag im neuen „Dolomiten-Magazin“.Außerdem finden Sie dort Südtirols mit Abstand größtes Fernsehprogramm mit Streamingtipps – und viele weitere tolle Beiträge. In der Reportage etwa geht es um das neue Bücherprogramm des Athesia-Tappeiner-Verlages im Frühling. U. a. legt das „So kocht Südtirol“-Team Heinrich Gasteiger, Gerhard Wieser und Helmut Bachmann ein neues „Pasta“-Kochbuch vor. Lassen Sie sich überraschen!Gäste in der neuen Ausgabe sind die Fachfrau Christa Ladurner aus Tscherms (In Frage gestellt), das deutsche Zaubererduo Ehrlich Brothers (Sonntagsfrühstück), der britische Musiker Peter Gabriel (Musik), die deutsche Country-Band Truck Stop (Schneidig & Schnulzig), das Musikprojekt „Lu&Me alias Lucia Kastlunger und Matthias Bäuerlein (Backstage) sowie der österreichische Schauspieler Juergen Maurer (Star der Woche). Hanspaul Menara lädt zu einer Wanderung zur Allrissalm in Pflersch ein und Helmut Bachmann präsentiert Gerichte, die nur mit 5 Zutaten auskommen. Dazu gibt es Garten-, Bücher- und Freizeittipps, Infos aus der Hausapotheke, den Ratgeber für Haustiere und vieles mehr.