Die 1000 besten Unis der Welt: Wo landen Innsbruck und Bozen?

Gute Karten fürs spätere Berufsleben – oder leider schlechtere? Nicht jede Universität hält, was sie ihren Studentinnen und Studenten verspricht. Ein jährliches Ranking der 1000 besten Unis in aller Welt liefert Anhaltspunkte dafür, auf welchem Niveau einzelne Unis arbeiten. Viele Südtiroler haben da gar nicht so schlecht gewählt. + Von Martin Lercher