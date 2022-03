„Die Begegnung mit dem Papst war unvergesslich“

„Es war ein unvergessliches Erlebnis für mich, als ich am 25. Oktober 2019 am Ende unseres Generalkapitels im Servitenorden in Rom mit Papst Benedikt zusammentreffen durfte“, erinnert sich Pater Maurice Kisomose aus Uganda, der neue Prior von Maria Weißenstein. + von Benno Zöggeler