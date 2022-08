Die Hitzewelle ist gebrochen – Heute noch einmal Regen und Gewitter

Dieter Peterlin - Foto: © Klaus Peterlin

Den Höhepunkt der Hitzewelle hat Südtirol bereits am Freitag mit Temperaturen um die 37 Grad erreicht. Auch am gestrigen Samstag war es noch heiß und schwül.Am heutigen Sonntag ist es nun ein wenig abgekühlt. „Die Hitzewelle ist gebrochen und eine weitere ist derzeit auch nicht in Sicht“, schreibt Peterlin. Trotzdem sei der Sommer noch lange nicht vorbei. Auch heute kommt es noch einmal zu Regen und Gewittern.Auch in der kommenden Woche wird es warm. „Aber es gibt es wieder normale sommerliche Temperaturen“, sagt Peterlin. Will heißen: Das Thermometer steigt zwar immer noch über die 30-Grad-Marke, die 35-Grad werden aber nicht mehr geknackt.