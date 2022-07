Dieser Südtiroler war Heidi Klums erste große Liebe Dieser Südtiroler war Heidi Klums erste große Liebe

Supermodel und Powerfrau Heidi Klum (47) verbrachte gerade erst einige Tage im Südtiroler Ahrntal. Zusammen mit ihrem Ehemann Bill Kaulitz genoss sie dort urige Almtage inmitten der herrlichen Landschaft. Was viele nicht wissen: Schon als Kind verbrachte Heidi ihre Ferientage öfters mal in Südtirol und verliebte sich dort als 17-Jährige Hals über Kopf in einen Pusterer.