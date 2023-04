DJ MAEXX: „Musik, Liebe, Familie, Urlaub“

Guter Musik und meiner Frau.Zu jung fühle ich mich für mein Alter. Zu alt fühle ich mich für Tiktok und Snapchat.Für guten Wein und leckeres Fleisch.Eine Safari in Südafrika mit meiner Familie.Mit 3 Kindern sind Verspätungen vorprogrammiert.Perfektes Klavier spielen und singen.Über meine Eltern, als sie mir ein Scherzvideo zugesendet haben.Mit Unordnung.Jeden Tag so zu genießen, als wäre es der letzte.Noch nie, ich bin eigentlich kaum mit mir selbst zufrieden und fühle mich auch nicht mächtig.Hmmmm, ich könnte es nicht sagen.Ich stoße jeden Tag mit meiner Frau und der Kaffetasse an: Besser geht es nicht.Dass keine Kriege mehr geführt werden.Musik, Liebe, Familie, Urlaub.Die Geburt unserer Kinder.Gesund und glücklich zu bleiben.Unsere gemeinsamen Urlaubstage.Schlimme Erinnerungen.Bei so mancher Schularbeit.Bei der ersten Mondlandung.