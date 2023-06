DJ Sotschi: „Wenn ich 7 Mal falle, muss ich 8 Mal aufstehen“

Irgendeine Entscheidung zu treffen die ich später bereuen werde.Zu alt fühle ich mich eigentlich für nichts. Wenn dann zu jung für formelle/ernste Sachen.Für Musik Equipment.Nach Los Angeles zu reisen!Da ich mich öfter verspäte als pünktlich zu sein, ist doch die passendere Frage, warum habe ich mich letztens nicht verspätet.Singen! Ich würde alles dafür geben, meine Musik nicht nur zu schreiben und zu produzieren, sondern auch selber singen zu können.Ich bin mir nicht ganz sicher, wahrscheinlich irgendwas mit meinen Haaren.Sehr schwierige Angelegenheit. Es gibt nichts was mich wirklich sauer macht. Jedoch hasse ich es, wenn Menschen überheblich sind.2 Wichtige Ratschläge haben mich als Musiker sehr geprägt: Auf zu hören, über Sachen ständig nachzudenken, sondern sie einfach zu machen. Und: Wenn ich 7 Mal zu Boden geworfen werde, muss ich 8 Mal aufstehen.Mächtig ist vielleicht der falsche Begriff: Ich habe mich das erste Mal „angekommen“ gefühlt, als Leute, die ich noch nie zuvor gesehen hatte, Fotos mit mir machen wollten und mir sehr schöne Komplimente für meine Musik machten.Als die Nachricht vom Electric Love Festival kam, dass ich im finalen Voting dabei bin, hatte ich einen kurzen Moment der Schwäche.Es gibt viele Menschen, mit denen ich mich sehr gerne auf einen Kaffee treffen würde. Aber ich glaub momentan würde ich mich am liebsten mit „Cro“ meinen Capuccino genießen.Geld. Geld ist viel zu mächtig in unserer Welt, worunter sehr viele Sparten leiden. Auch die Musik.Ist eine glaube ich sehr klare Sache: Musik. (Damit verbunden natürlich auch meine Ohren)Als ich am Crazy Castle Festival das erste Mal auf der Hauptbühne spielen durfte.Dass ich immerzu meiner größten Leidenschaft nachgehen kann: Musik produzieren und Auflegen.Auch wenn sie nicht lange her ist, würde ich sagen mein Auftritt am Noa Beach Club in Kroatien. Es war echt eine unvergessliche Erfahrung und hat mich als Musiker sehr bereichert.Es gibt einige Abende, die im Nebel verschwimmen. Die würde ich ganz gerne Komplett und nicht nur halb vergessen.Ich habe zwar sehr selten „betrogen“, aber ich erinnere mich noch an eine Episode aus der Schule, in der wir unser Handy als Taschenrechner benutzen durften (keine Ahnung warum), da habe ich ganz einfach den ganzen Mathe-Test gegoogelt.Auch hier gibt es einige jedoch ein Ereignis fasziniert mich bis heute. Der Auftritt von Queen im Wembley Stadium im Jahr 1985.